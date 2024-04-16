Что за опасность в дачном доме после зимы может поджидать жителей

В дачном доме после зимы собственников может ждать ряд неприятных проблем. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первое, что нужно проверить на даче после зимы — целостность фундамента и цоколя. А также убедиться, что двери и окна хорошо открываются и нет ли пробоин на водосточных и водопроводных трубах.

На чердаке и в комнатах не должно быть протечек. Также внутри стоит проверить проводку и розетку.

Главная ошибка — не проверить плесень на стенах.

Не стоит игнорировать ни одну из этих проблем, так как позже они принесут множество неприятностей. Если сразу не ликвидировать плесень, то она распространится на еще большей территории.

При этом плесень может навредить здоровью человека. Эксперт добавила, что избавиться от нее поможет белизна. Ее нужно разбавить с водой и нанести на пораженные места.

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