Благотворительную распродажу книг устраивает барнаульская галерея в «Библионочь»

В «Библионочь–2024» галерея «Турина гора» проведет для горожан благотворительную распродажу книг. Неравнодушные книгочеи могут приобрести новые для себя книги по привлекательной цене.
Все средства, собранные от продажи, пойдут в поддержку проекта «Мы разные — мы равные!». Он работает над созданием инклюзивной площадки для особенных детей в парке «Изумрудный».
«Турина гора» принимает в дар:
- художественную литературу;
- собрания сочинений;
- книги, фолианты по искусству, культуре;
- фантастику;
- детскую литературу;
- учебники;
- книги по здоровью;
- журналы мод, книги о моде, стиле, дизайне;
- а также настольные игры и канцелярские принадлежности.
Распродажа пройдет 19 апреля с 17:00 до 23:00 и 20 апреля с 10:00 до 18:00.
Помимо покупки книг гости также смогут поучаствовать в викторине, сыграть в квест и проверить свою удачу в лотерее.
6+
Самое важное - в нашем Telegram-канале