Благотворительную распродажу книг устраивает барнаульская галерея в «Библионочь»

Галерея «Турина гора» организует благотворительную акцию «Букинистическая распродажа» в «Библионочь–2024» с 19 по 20 апреля.

В «Библионочь–2024» галерея «Турина гора» проведет для горожан благотворительную распродажу книг. Неравнодушные книгочеи могут приобрести новые для себя книги по привлекательной цене.

Все средства, собранные от продажи, пойдут в поддержку проекта «Мы разные — мы равные!». Он работает над созданием инклюзивной площадки для особенных детей в парке «Изумрудный».

«Турина гора» принимает в дар:

художественную литературу;

собрания сочинений;

книги, фолианты по искусству, культуре;

фантастику;

детскую литературу;

учебники;

книги по здоровью;

журналы мод, книги о моде, стиле, дизайне;

а также настольные игры и канцелярские принадлежности.

Распродажа пройдет 19 апреля с 17:00 до 23:00 и 20 апреля с 10:00 до 18:00.

Помимо покупки книг гости также смогут поучаствовать в викторине, сыграть в квест и проверить свою удачу в лотерее.

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