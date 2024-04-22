Барнаульцы потратили более 9 млн рублей на продовольственных ярмарках

Товарооборот ярмарки выходного дня в Барнауле превысил 9 млн рублей. Об этом сообщает администрация города.

В предыдущую субботу в Барнауле прошли традиционные ярмарки выходного дня в пяти районах.

За день барнаульцы приобрели товаров на сумму 9,2 млн рублей. Больше всего покупатели брали мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености, овощи, фрукты.

Отмечается, что цены на ярмарках в среднем на 20,9% ниже, чем в торговых сетях, и на 25,75% ниже, чем на рынках города.

Ранее сообщалось, что в Барнауле и пригороде пройдут продовольственные ярмарки.

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