«Великое святое дело». На градсовете обсудили, как восстановить уничтоженный собор на пл. Свободы в Барнауле

Архитекторы, представители власти и духовенства поговорили о перспективе воссоздания утраченного Петропавловского собора на пл. Свободы - рядом с тем местом, где он изначально находился. Почему храм нужно строить именно сейчас и не на своем фундаменте, а также будет ли это вообще считаться «восстановлением» - эксперты обсудили на градостроительном совете.

Привлечь благословение

Как отметил митрополит Сергий, соборный храм для российских городов всегда был главной святыней и духовным центром. На протяжении последних 30 лет в стране действует программа по восстановлению таких храмов в региональных столицах. Барнаул, по мнению владыки, «отстает».

Митрополит предлагает восстановить самый главный во всей истории города храм – собор святых апостолов Петра и Павла, утраченный в 1935 году.

«Есть, конечно, масса людей, которая может этому не радоваться или по инерции противиться. Мы понимаем, что любое святое великое дело не сразу находит поддержку и отклик», - сказал Сергий.

Он отметил, что не настаивает на возрождении храма на старых фундаментах (в створе нынешнего Социалистического проспекта), чтобы не мешать дорожному движению.

«Мы за то, чтобы вписать собор в сложившуюся архитектуру. Предлагаем свободное место в сквере, без сноса памятников, - сказал митрополит.

Первоначальный вариант Петропавловского собора. Эскиз, найденный в 2023 году. Барнаульская епархия

Представители духовенства подчеркнули, что здание несколько раз перестраивали – в результате чего собор в стиле сибирского барокко обрел русско-византийские черты. Сейчас храм хотят возводить по первоначальному замыслу архитекторов XVIII века. Никто точно не знает, насколько точно он был вообще воплощен.

Перед обсуждением Сергий пожелал всем, от кого зависит судьба «великого святого дела», принять «правильное, доброе, нужное решение, которое бы согласовалось с волей божьей и привлекло благословение на наш город на все последующие времена».

«Ничему не помешает»

Итак, исторически колокольня Петропавловского собора выходила в просвет Соборного переулка (пр. Социалистического). Часовня «Достойно есть», которую также планируют восстановить, частично выходила на проезжую часть ул. Ползунова.

Восстанавливать объекты предлагают в сквере на пл. Свободы, на территории объекта культурного наследия – бывшего заводского кладбища, где был похоронен Иван Ползунов. Бюсты изобретателю и дважды герою СССР Павлу Плотникову в пятно застройки не попадают. Как и монумент жертвам политических репрессий «Прощание».

Предложенное "неисторическое" расположение собора и часовни на пл. Свободы. Барнаульская епархия

Представительница крайохранкультуры сразу отметила, что на территории памятника-кладбища возможно строительство капитального объекта для воссоздания утраченной градостроительной среды. Однако он обязательно должен находиться в своих исторических границах. Это значит, что такое новое местоположение собора вряд ли одобрят.

Доктор архитектуры Сергей Поморов, один из разработчиков проекта туристического кластера 2013-2014 годов, рассказал, что ранее на площади предполагали сделать историческую достопримечательность. А именно вскрыть части фундаментов старого собора и накрыть их толстым прозрачным стеклом.

Разработчик эскизного проекта храма в русско-византийском варианте Александр Деринг отметил, что такая музеефикация фундаментов возможна и при строительстве нового храма.

Предложенное "неисторическое" расположение собора и часовни на пл. Свободы. Барнаульская епархия

Где строить

Эксперты градостроительного совета в основном сошлись во мнении, что храм нужно строить на его историческом месте.

Сергей Шадрин, архитектор: «Сейчас посадка в «никуда». А если поставить там, где он был, на замыкании Соборного переулка, вокруг храма будет формироваться среда, и кладбище останется. Не нужно привязываться к существующей дорожной сети. Мы все ездим и знаем, какое здесь маленькое движение, ничего страшного, будем объезжать». Виктор Четошников, главный архитектор края: «Размещать нужно в историческом месте и в исторических габаритах. Понятно, что это непросто, но нужно ставить амбициозные задачи, чтобы получить достойный результат. Сейчас эта площадь – огромная парковка, которая в организации транспортного движения практически не участвует. Если восстанавливать не на старом месте, то возникает вопрос – почему именно здесь (на пл. Свободы. – Прим. Ред.)?» Владимир Золотов, архитектор: «Это утраченная градостроительная среда, которую наше поколение может восстановить. Сердце Барнаула. Нельзя 300 лет существования взять и куда-то на новое место перенести».

Не согласен с этой позицией только архитектор Сергей Боженко. Но он также категорически против строительства храма в сквере.

«За сотни лет наше мышление, социально-экономическое положение значительно изменились. То, что было актуально больше 100 лет назад, совершенно не актуально в высокоурбанизированном городе. Мы имеем общественно востребованное пространство – благоустроенный зеленый сквер. Богатство, которое мы должны сохранять и увеличивать. Мы не должны разрушать и сложившуюся транспортную структуру. Работа в сквере – не восстановление или реставрация, а новое строительство. Если мы ушли от старых фундаментов, надо идти дальше и предложить большое пространство, где кафедральный собор будет нормально функционировать. Конечно, душа болит об остатках этого храма. Я по-прежнему склоняюсь к тому, чтобы музеефицировать фундамент и поставить памятный камень, объясняющий смысл объекта. И это нынешнее законодательство позволяет сделать».

Площадь Свободы, находится на месте собора Петра и Павла. yandex.ru/maps

Зампредседателя градсовета Антон Воробьев поддержал выступление: «На сегодняшний день нет правовых оснований для возможности размещения подобного сооружения, восстановления храма». На это Виктор Четошников заметил, что, если внести предложения в новый генплан, такие основания могут появиться.

Что известно о Петропавловском соборе

Закладка собора состоялась 23 июня 1771 года. Ее приурочили к предоставлению Барнаулу уникального государственного статуса горного города.

Храм построили за счет Барнаульских горных заводов и кабинета Ее Императорского Величества императрицы Екатерины II. Открыли в 1774 году.

Петропавловский собор (1774 - 1935гг.) на Соборной площади (с 1933г. - пл.Свободы) retro.moi-barnaul.ru

В колокольне храма находилось восемь колоколов. Их отлили из меди от «огненной машины» Ивана Ползунова. Самый большой «праздничный» колокол «Николай», весом 605 пудов. Его назвали в честь Николая I, который пожертвовал на него медь. Для его установки перестраивали колокольню.

Возведенный в центре города Петропавловский собор около полутора веков был главным храмом Барнаула, а с ХХ века - Барнаульской епархии.

Храм разрушили в 1935 году.