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Здоровье

Впала в кому россиянка после операции у косметолога

Во Владивостоке 58-летняя женщина после пластической операции впала в кому, сообщает Telegram-канал «ОПС-медиа».

Скальпели.
Скальпели.
Открытые источники в интернете (СС0)

Пациентке провели плановую круговую подтяжку лица и шеи.

После оперативного вмешательства медсестра сделала женщине укол, от чего у последней началась аллергическая реакция — отек Квинке, который впоследствии перешел в анафилактический шок, указывает Газета.Ru.

Сейчас пациентку держат на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи не дают прогнозов по улучшению состояния пациентки.

Ранее известный хирург Хайдаров прокомментировал смерть пациента в своей клинике. Владелец клиники IQ Plastique рассказал, что операцию 35-летнего пациенту делал опытный хирург Илья Елагин.

За плечами Елагина более трех тыс. подобных операций.

Хайдаров отмечает, что сама операция (шунтирование желудка) прошла без осложнений. Однако состояние Гаврилова ухудшилось ночью.

Медики клиники во главе с самим Хайдаровым перевели мужчину в большой медицинский центр. Ему сделали еще одну операцию —ревизионную лапаротомию. После этого он находился в реанимации.

Сам Хайдаров заявил, что состояние могла ухудшить злокачественная гипертермия.

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