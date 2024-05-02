Доктор рассказал о вреде красителей для яиц. Какие есть альтернативы

Окрашивание яиц — традиционное занятие в преддверии пасхальных праздников. При этом многие задумываются о вредных химикатах, которые содержат магазинные красители. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал об опасностях их применения.

Доктор предупредил, что ни в коем случае нельзя покупать красители, в составе которых присутствуют тартразин Е102, азорубин он же кармуазин Е122, понсо 4R Е124, S E142, 2G Е128, Е132. Все это синтетические красители, которые опасны для людей с крапивницей, астмой и аллергическими реакциями, а также содержат канцерогены.

Отмечается, что если окрасился и белок, то такое яйцо лучше не есть.

При этом при окрашивании яиц без перчаток возрастает риск попадания химических веществ в организм через кожу рук. Также краска очень опасна для детей, которые могут лизнуть окрашенное яйцо.

Гнездо с пасхальными яйцами. unsplash.com

Безопасные красители

Чтобы обезопасить себя, существуют натуральные красители. Например, сок свеклы используется для получения розового цвета, куркума для желтого, а сок шпината для зеленого.

Красивый коричневый оттенок яиц поможет сделать черный чай. Также вместо окрашивания, можно наклеить на яйца наклейки и стикеры.

Кутушов подчеркнул, что важно брать продукты с минимальным содержанием химических добавок и следить за составом красителей. Однако для полной безопасности лучше использовать натуральные альтернативы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросли цены на яйца перед Пасхой.

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