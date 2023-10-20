О самых популярных операциях среди эскортниц рассказал хирург

По его словам, чаще всего девушки делают себе увеличение груди.

При этом у них в почете, оптимальный размер — не больше третьего. А обладательницы пышных форм приходят с обратным запросом, пишет "Мослента". Также пользуется популярностью коррекция носа.

Популярной операцией являются «лисьи глазки» — особый прищур.

Увеличение губ также в запросах эскортниц.

Ранее появились странные подробности «силиконового скандала» со звездами российского шоу-бизнеса. Некоторое время назад певица Слава откровенно рассказала, что пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Исполнительницу поддержала королева шансона Любовь Успенская.

Они обвинили звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в некомпетентности и нанесении вреда здоровью.

Адвокат Елена Сенина связалась с клиниками Хайдарова, чтобы получить медицинские документы о пострадавших. В полученных ответах указано — в архивах информация о клиентах не найдена.

Да и сами медучреждения оказались не Хайдарова. Пластический хирург, который якобы управляет клиниками, официально нигде не значится, уверяет адвокат.

Еще Сенину насторожило, что в учреждениях звездного хирурга оплата проходит только наличными.

Адвокат предупредила — ситуация будет рассмотрена в контексте наличия признаков мошенничества.