29 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Известный хирург Хайдаров прокомментировал смерть пациента в своей клинике

Звездный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову делал операцию хирург Илья Елагин. Об этом сообщает Mash.

Скальпели.
Скальпели.
Открытые источники в интернете (СС0)

Владелец клиники IQ Plastique рассказал, что операцию 35-летнего пациенту делал опытный хирург Илья Елагин.

За плечами Елагина более трех тыс. подобных операций.

Хайдаров отмечает, что сама операция (шунтирование желудка) прошла без осложнений. Однако состояние Гаврилова ухудшилось ночью.

Медики клиники во главе с самим Хайдаровым перевели мужчины в большой медицинский центр. Ему сделали еще одну операцию —ревизионную лапаротомию. После этого он находился в реанимации.

Сам Хайдаров заявил, что состояние могла ухудшить злокачественная гипертермия.

Звездный хирург планирует оказать всю возможную помощь родственникам погибшего.

Ранее сообщалось, что певица Слава откровенно рассказала, что пластический хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость