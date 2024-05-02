В арктическом селе Оленек подросток взял в рот канцелярский гвоздик и случайно вдохнул его в легкие.
Рентген снимок грудной клетки показал, что острый предмет находится в левом главном бронхе.
Медицинская бригада республиканского центра медицины катастроф провела уникальную операцию по извлечению инородного тела из легких.
Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Подросток находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.
Ранее россиянин проглотил вставные зубы и несколько лет жил с ними внутри.
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