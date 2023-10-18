Тройная эпидемия вирусов обрушится на Россию

Речь идет о сезонных вирусах, а также вирусах гриппа и COVID-19, пишут РИА Новости.

Сформировалась новая вирусная реальность. Прогнозируется обострение хронических болезней.

Медики выстраивают новую тактику лечения пациентов. Симптомы всех трех заболеваний похожие и могут возникать проблемы с диагностированием, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось об эпидситуации в Алтайском крае. С приходом осени в Алтайском крае регистрируют рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых.

Согласно данным Роспотребназдора, в Алтайском крае наблюдают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Заболеваемость растет среди взрослых и детей 7-14 лет. Школьники занимают большую долю среди всех заболевших детей.

Учебный процесс

В 2023 году, согласно постановлению Анны Поповой, главного государственного санитарного врача, приостановление учебного процесса будет происходить по причине суммарной заболеваемости ОРВИ, гриппа и ковида.