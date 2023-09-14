Страх перед гриппом и новый штамм ковида. Что известно об эпидситуации в Алтайском крае

С приходом осени в Алтайском крае регистрируют рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых. Также люди опасаются распространения новой коронавирусной инфекции и интересуются, не появились ли прививки от ковида. Министерство здравоохранения Алтайского края рассказало об эпидемиологической ситуации в регионе.

Какая эпидемическая ситуация в Алтайском крае

Согласно данным Роспотребназдора, в Алтайском крае наблюдают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За предыдущую неделю (4-10 сентября) в региона заболело 16 тыс. 824 человека. Заболеваемость растет среди взрослых и детей 7-14 лет. Школьники занимают большую долю среди всех заболевших детей.

В ведомстве заверили, что рост заболеваемости среди детей ожидаем, так как они пошли в школу и «успели обменяться вирусами».Чаще всего школьники жалуются на сезонные респираторные заболевания: фарингит, ларинготрахеит, бронхит.

В связи с этим, во второй половине сентября часть учебных заведений начала уходить на карантин. Так в сельских районах полностью закрылись шесть школ. Частично на карантин ушли 328 классов в 49 школах, в том числе в Барнауле.

В 2023 году, согласно постановлению Анны Поповой, главного государственного санитарного врача, приостановление учебного процесса будет происходить по причине суммарной заболеваемости ОРВИ, гриппа и ковида.

Вирус, болезнь. visualhunt.com

Ковид и не уходил

Что касается новой коронавирусной инфекции, то здесь такого роста заболеваемости нет.

«Если в сентябре прошлого года мы регистрировали 5 тыс. заболевших коронавирусом, то сейчас за прошедшую неделю заболело всего 149 человек. Цифры говорят сами за себя», - отмечают в ведомстве.

Из этого числа в больнице находится всего один ребенок. У него фиксируют среднюю степень тяжести с поражением легких КТ-1 — это легкая форма пневмонии.

На территории Алтайского края заболевания новыми штаммами ковида не зарегистрировано.

Врач. Халат. Болезнь СС0

Грипп уже близко

Врачи призывают жителей края начинать прививаться от гриппа как можно скорее. Пусть на данный момент случаев заболевания нет, но вирус не за горами.

В крае ожидают пик заболеваемости гриппом в середине ноября — в начале декабря. В этом сезоне будут актуальны штаммы гриппа типа А (H1N1) и (H3N2) и два типа В.

Напоминаем, что в группу риска входят дети с шести месяцев — тогда же малышам начинают ставить первую прививку от гриппа.

«Несмотря на то, что дети на первом году жизни получают серьезную нагрузку по вакцинам, мы призываем не игнорировать прививку от гриппа. Родителям следует обсудить с участковым педиатром, когда лучше ставить вакцину, как совместить прививки и через какой период ее можно поставить», - советует главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Простуда, грипп. СС0

Также под угрозой заболевания находятся беременные женщины. Врачи отмечают, что в период беременности организм будущей мамы ослаблен и сильнее подвержен инфекциям. По этой причине специалисты рекомендуют женщинам поставить прививку. На данный момент в крае вакцинировано уже 100 беременных.

«В отличие от ОРВИ, грипп опасен тем, что протекает в более тяжелой форме. Болезнь может приводить к вирусным пневмониям, при которых не всегда могут быть действенны антибиотики. Также грипп вызывает осложнения на уши, дыхательные пути и даже приводить к воспалению мозговых оболочек», - предупреждают специалисты.

Медицина. Здоровье. Простуда. СС0

Прививочная кампания

С начала прививочной кампании (14 августа) в Алтайском крае вакцинировались 350 тыс. человек. По словам специалистов, у пациентов не наблюдали негативной реакции на прививку.

В регион закупили почти 440 тыс. доз вакцины от гриппа. Это 290 тыс. доз вакцины «Совигрипп» и почти 150 тыс. «Ультрикс квадри». Детям будут ставить вторую.

Также «Ультрикс квадри» в ограниченных количествах доступен взрослым с хроническими заболеваниями или непереносимостью определенных компонентов вакцины.

Всего по национальному календарю профилактических прививок в 2023 году в Алтайском крае планируют привить более 1,3 млн человек.

Вакцина. unsplash.com

Будем ли прививаться от ковида

На данный момент в регионе нет вакцины против коронавируса, последние запасы израсходовали в 2022 году. Но специалисты уверяют, что в ней пока нет необходимости.

Регион начнет закупать вакцину против коронавирусной инфекции в том случае, когда будет зафиксирован резкий рост заболеваемости. Основные группы риска: медики, учителя, воспитатели детских садов, военнослужащие.

Ранее в 2022 году людям ставили вакцину от коронавируса «Спутник V”, регистрационное наименование «Гам-КОВИД-Вак».