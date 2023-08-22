В Алтайском крае стартовала прививочная кампания от гриппа. Про коронавирус тоже не забыли

Ситуация с гриппом прогнозируется стандартной. Прививочная кампания в Алтайском крае традиционно проходит интенсивно, благодаря чему создается достаточно большая иммунная прослойка против гриппа – более 60% от всего населения региона. Об этом рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Предсезонная прививочная кампания иммунизации населения против гриппа стартовала 14 августа и продлится до 1 ноября. Такие сроки связаны к тем, что приход гриппа как раз прогнозируется в ноябре, и нужно, чтобы у людей успел выработаться иммунитет. После того, как основная прививочная кампания за счет федеральных средств, привиться можно будет только платно в негосударственных кабинетах.

Вакцины содержат два типа вируса А и два – типа B. За счет средств федерального бюджета для предсезонной профилактики в Алтайский край должно поступить 1 млн 397 тыс. доз вакцины против гриппа, в том числе для детского населения – 362,7 тыс. доз.

В рамках национального календаря профилактических прививок в 2023 году запланировано привить более 1,3 миллиона человек. В том числе 342 тысячи детей. По итогу прививочной кампании Вакцинация показана гражданам, находящимся в потенциальных группах риска:

- взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями;

- сотрудники и учащиеся сферы образования;

- медработники;

- работники социальной сферы;

- ослабленные и люди с хроническими заболеваниями: лица старше 60 лет, беременные во II и III триместре.

На сегодняшний день в крае привито 3,5 тыс. человек.

Что касается детей, прививки должны получить все дети, начиная с 6-месячного возраста.

По словам главного врача барнаульской поликлиники №1 Елены Азаровой, активно приглашают на прививки онкобольных, людей с заболеваниями сердечнососудистой и костной системы, с астмой, хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом.

Вакцина против гриппа. пресс-служба АКЗС

Коронавирус занял прочное место среди болезней в Алтайском крае, он показал такие же сроки начала подъема заболеваемости и тот же период обострений, что и остальные респираторные инфекции. «Мы понимаем, что это сезонное заболевание, количество зараженных людей немного растет, - рассказала Переладова. – Были случаи когда неделями не регистрировалось ни одного случая, сейчас пять, семь, девять случаев в неделю. Путь передачи остается прежним – воздушно-капельный. На сегодняшний день в лечении находятся 33 человек, семь - в госпиталях».

По словам главного эпидемиолога к подъему заболеваемости коронавирусом Алтайский край тоже готов. Есть разъяснительное письмо федеральной службы Роспотребнодзора о сроках прививок, по которому прививаться от гриппа и коронавируса можно практически одновременно как детям, так и взрослым. Точные сроки индивидуально определит терапевт или педиатр на приеме.

На сегодняшний день привиться от коронавируса можно только в негосударственных прививочных кабинетах. В арсена врачей - рекомбинантная вакцина нового поколения "Конвасэл". По словам Ирины Переладовой, сейчас прорабатывается вопрос о приобретении вакцины за счет регионального бюджета, просчитываются цены и объемы.

Прививки от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Чтобы ее поставить, предварительная запись не требуется, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или к педиатру.