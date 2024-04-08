10 апреля
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Здоровье

Пять опасных ошибок при тренировке на беговой дорожке

Журналисты издания Men Today назвали пять главных ошибок при тренировках на беговой дорожке.

Бег.
Бег.
Фото: ru.freepik.com, автор wayhomestudio.

Во-первых, люди часто не делают разминку перед беговой дорожкой. Тренировку следует начинать с небольшой растяжки.

Также нужно обращать внимание на положение на дорожке. Нельзя бежать близко к началу. Кроме того, не нужно всегда держаться за поручни, так как в таком положении фиксируется корпус и сжимаются мышцы рук, плеч и шеи.

Грубая ошибка — неправильная обувь. Следует выбирать специальные кроссовки для бега, которые не навредят стопе.

Авторы посоветовали не надевать утяжелители на руки, так как это небезопасно. Для усложнения задачи лучше надеть специальный жилет на тело или утяжелители.

Ранее сообщалось, что фитнес-тренер рассказал, как понять, что тренировки приносят вред.

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