18 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Эндокринолог рассказала, почему кофе на завтрак может быть опасным

Эндокринолог посоветовала отказаться от кофе на завтрак, передает "Мослента".

Кофе.
Кофе.
unsplash.com

Первый прием пищи очень важен. Однако не стоит выпивать на завтрак только кофе. Лучше всего это сделать через час после еды. При этом кофе должно быть без каких-либо добавок и молока.

Также не следует злоупотреблять любимым напитком, так как это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. В день можно выпивать максимум две чашки кофе.

Ранее altapress.ru рассказывал о десяти кафе и кофеен Барнаула, в которые пустят с собакой. В очень популярный FreeMan's тоже можно с собачкой.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость