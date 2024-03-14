16 марта
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Здоровье

Названы продукты, которые помогут справиться с эпидемией ожирения

В России 62% взрослого населения и 17,1% детей имеют избыточную массу тела.

Ожирение. Лишний вес. Весы.
Ожирение. Лишний вес. Весы.
СС0.

Это проблема глобального масштаба, уверен академик Виктор Тутельян. И ситуация катастрофическая, пишет радио Sputnik.

Но справиться с эпидемией ожирения помогут специальные обогащенные продукты.

В частности, это хлебобулочные и молочные изделия. Однако покупателям нужно изменить подход к выбору продовольственных товаров. Важно обращать внимание не только на калорийность, но и на содержание белков, жиров, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов.

Нужно выбирать низкожировые продукты.

Между тем ожирение и резкое похудение человечества названы в числе мрачных прогнозов на високосный год. По прогнозам исследователей, люди начнут стремительно худеть при помощи препаратов. И человечество утратит физическую активность. После чего ослабнет здоровье, производительность труда понизится. Экономика впадет в ступор.

Также стало известно, какая популярная каша таит в себе большую опасность, рассказал эксперт.

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