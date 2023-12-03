3 декабря
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Здоровье

Китай ответил на запрос ВОЗ и назвал причину новой волны инфекций

Китай назвал причину новой волны инфекций среди детей.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Все зафиксированные в Китае острые респираторные заболевания вызваны известными возбудителями, говорится в сообщении властей Поднебесной.

По данным Комиссии здравоохранения Пекина, грипп — основная причина зарегистрированных заболеваний среди людей всех возрастов в стране в течение пяти недель.

Заболеваний, вызванных новыми вирусами или бактериями, не выявлено, указывает РБК.. Медики продолжают вести наблюдения.

Что произошло

Рост детской заболеваемости микоплазменной пневмонией начал расти в Китае еще весной. Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция.

Ежедневно в больницу с симптомами этого заболевания обращаются более 7 тыс. человек. На фоне вспышки неизвестного заболевания всем медучреждениям Поднебесной приказали увеличить количество рабочих часов. Больницы в Пекине и Ляонине уже переполнены. Занятия в школах решено отменить на неопределенный срок.

Симптомы

Высокая температура, озноб и образование узелков в легких. Болезнь проходит без кашля.

Особое мнение

Вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что ситуация в Китае вполне объясняется коронавирусом, а новый вирус на данный момент не установлен.

Голландский вирусолог Марион Купманс заявила, что на данный момент «нужно больше информации, особенно диагностической».

Авиарейсы

В Госдуме руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предложили принять меры и усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из Китая из-за разбушевавшейся там эпидемии.

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