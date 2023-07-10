Сотня человек ждали самолет из Стамбула в Москву почти сутки

В итоге самолет вылетел только в 7:18 10 июля.
Пассажиры рассказали, что сначала полет задержали, а потом начали переносить на час. В итоге переносов накопилось на 20 часов.
У пассажиров было указано разное время отправки -13:00, 15:00 и 18:50. В итоге сотня человек вынужденно ночевали в аэропорту и вылетели домой только утром следующего дня.
Сообщается, что представители авиакомпании не общались с людьми. Никаких условий для ожидания они также не предоставили. Некоторым дали талоны на еду в Burger King.
В связи с инцидентом проводится проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее самый популярный курорт Таиланда массово покинули россияне.