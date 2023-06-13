Самый популярный курорт Таиланда массово покинули россияне

Он считается самым популярным направлением для отдыха у российских путешественников, сообщает Pattaya Mail.

Число российских туристов в Паттайе сократилось на 80%. Причиной этому может быть то, что местный аэропорт Утапао перестал принимать прямые рейсы из крупных российских городов, указывает Lenta.ru.

Ранее умер пассажир на борту самолета, летевшего из Таиланда в Россию. Несчастный случай произошел накануне во время рейса Паттайя — Владивосток авиакомпании Azur Air. Умерший — мужчина 1948 года рождения. Пилоты благополучно посадили лайнер во аэропорту прилета.

Причина произошедшего не указывается.