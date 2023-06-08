9 июня
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Происшествия

Четыре пули получил россиянин от мотоциклиста в Таиланде

Россиянин получил огнестрельные ранения в результате нападения в Пхукете, пишет The Phuket News.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Нападение совершил мотоциклист, когда тот находился в своей машине, указывает RT. Нападавший четыре раза выстрелил по машине и скрылся.

Россиянин истекал кровью, но находился в сознании.

Пострадавшего доставили в больницу. Полиция разыскивает нападавшего. Ведется разбирательство.

Подробности криминального происшествия не указываются.

Ранее на одиноких российских туристок охотился серийный грабитель в Таиланде.

Среди потерпевших - граждане России. Так, к россиянке на мотоцикле подъехал неизвестный мужчина и выхватил у нее мобильный телефон. Она сообщила о происшествии в местную полицию.

Грабителя нашли по уличным камерам видеонаблюдения. Во время обыска у грабителя нашли смартфон отдыхающей, а также мотоцикл, на котором мужчина укатил после ограбления.

Полицейские сообщили, что арестованный давно находится в поле зрения правоохранителей. Более того, его задерживали 19 раз. Мужчина часто нацеливается на женщин-туристок, которые гуляют в одиночестве.

Также в Таиланде арестовали подозреваемых в изнасиловании российских туристок. Две туристки из Москвы возвращались в отель, когда на них напали неизвестные и, угрожая огнестрельным оружием и ножом, заставили сесть в пикап. Туристок увезли из города, ограбили и изнасиловали, а затем бросили в лесу.

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