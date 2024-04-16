Телешоу представят в «мужской» и «женской» версиях, а ведущими станут эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах, сообщили на сайте Первого канала .

По словам продюсера «Модного приговора» Ильи Кривицкого, две версии шоу «подарят проекту новые краски и позволят полнее раскрыть героинь».

Кресло обвинителя по-прежнему будет занимать Эвелина Хромченко. Кто будет в роли защитника — неизвестно.

С момента запуска «Модного приговора» в 2007 году бессменным судьей программы был Александр Васильев. В декабре 2023 года новые выпуски анонсировали без него. Историк моды заявил, что покинул проект из-за насыщенного графика.

Ранее стало известно, что «Модный приговор» возвращается в эфир без главного историка моды.

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