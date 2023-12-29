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Спорт

Дмитрий Губерниев не согласился с признанием Романа Костомарова спортсменом года

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в правильности признания Романа Костомарова спортсменом года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев в Барнауле.
Дмитрий Губерниев в Барнауле.
altapress.ru

Началось все с мнения коллеги Губерниева - Владимира Иванова, который первым оспорил номинацию.

По его словам, не следует "мешать достижения на аренах с околоспортивными — пусть даже безумно мощными — историями, ни к чему". И органичнее Костомаров смотрелся бы в категории "Человек года" или "Преодоление года".

Дмитрий Губерниев согласился с ним, добавив, что и спортсмен был удивлен награде, о чем "сам накануне говорил".

"Мы просто совсем не спортивная страна. Увы. Особенно сегодня", — добавил телеведущий.

Напомним, что 21 декабря Костомарова назвали спортсменом 2023 года в России согласно результатам опроса ВЦИОМ.

10 января 2023 года фигуриста госпитализировали в столичную клинику. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп, пальцев на обеих руках. Олимпийского чемпиона выписали из больницы 6 июля.

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