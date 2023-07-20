Роман Костомаров рассказал о своей адаптации к новой жизни

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров записал видео в социальные сети, в котором рассказал, как проходит его адаптация к жизни после перенесенных операций.

«Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, все это совсем непросто." - сказал спортсмен.

На видео вместе со своей женой Оксаной Роман рассказывает о своих ощущениях после выписки и возвращения домой.

По его словам, иногда хочется все вернуть назад.

"Но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня", - сказал спортсмен.

Костомаров уверен: нужно идти дальше, сдавать нельзя.

"Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями», — написал под видео спортсмен.

Что произошло?

Фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп, пальцев на обеих руках.

Романа Костомарова выписали из больницы 6 июля.