Жительница Барнаула пожаловалась на водителя, который заставляет оплачивать проезд дважды

Жительница Барнаула рассказала, что заплатила за проезд в два раза больше. Причиной тому послужили слова водителя о том, что у него «не вылазит чек», сообщает «Черное и Белое Барнаул».

Утром 22 марта женщина ехала в маршрутке №51. Оплатив проезд через платежную систему Mir Pay, она хотела выйти из транспорта, но ее остановил водитель. Тот заявил, что у него не появился чек, несмотря на то, что оплата в телефоне женщины прошла.

Тогда она оплатила проезд наличными. Домой ей пришлось возвращаться на той же маршрутке, где она заметила, что такой же случай произошел со школьником, который оплачивал проезд той же платежной системой. Налички у парня не оказалось, тогда водитель предложил ему перевести по номеру телефона.

Оплата в приложении банка зафиксирована, но без чека водитель не верит, что она прошла.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 51 маршрут отдадут новому перевозчику.

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