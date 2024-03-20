22 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Водитель школьного автобуса два года спаивал и насиловал детей в бане

В Карелии задержали водителя школьного автобуса, 67-летнего мужчину обвиняют в насилии над детьми.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Обвиняемый под предлогом посмотреть фильмы приглашал к себе в баню мальчиков 10-13 лет, где угощал спиртными напитками.

После мужчина пользовался состоянием детей и насиловал их, снимая это на видеокамеру, указывает Газета.Ru.

Следствием найдено более 30 видеофайлов. Мужчину поместили под стражу, экспертиза не выявила у него психических заболеваний.

Директору школы, начальнику территориального отдела полиции были внесены представления. Шесть должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении водителя возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.

Также руководителя детского парламента заподозрили в педофилии. Полиция Иркутской области задержала педагога, руководителя детского городского парламента по подозрению в педофилии.

Ранее в Госдуме предложили кастрировать педофилов. Такой вопрос уже поднимали, однако он не решился.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость