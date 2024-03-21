22 марта
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Автоновости

Стало известно, когда в Барнауле выйдут на улицы новые автобусы

Власти уже решили, когда запустят 41 новый автобус. Это случится в конце апреля, сообщает «Вести Алтай».

Автобусы.
Автобусы.
Администрация Барнаула

В Барнауле уточняют маршруты и занимаются подбором водителей для новых автобусов марки НефАЗ. Их ранее закупили для краевой столицы.

Автобусы планируют выпустить на улицы в ближайшее время — уже в конце апреля. Министр транспорта отметил, что 10 единиц уже полностью принято, по остальным есть небольшие замечания к оборудованию, которое будет использоваться для оплаты. В течение недели власти планируют обсудить эти вопросы с поставщиком и дилером.

Напомним, что маршруты на которые будут определен новый транспорт — №1 и №10. Вмещаемость автобусов 100 человек, в салонах установлены удобные сиденья и поручни с подвесными ручками, есть кондиционеры, порты для подзарядки, электронный маршрутоуказатель, речевое оповещение пассажиров.

Новый транспорт был получен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Алтайский край закупил машины на деньги казначейского кредита. Их стоимость составляет порядка 685 млн рублей.

Ранее сообщалось, сколько работников не хватает разным сибирским регионам и почему.

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