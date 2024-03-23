В связи с трагедией телебашни в регионах РФ изменят подсветку

На подсветке будет триколор и свеча, указывает Газета.Ru.
Между тем количество погибших в результате теракта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" увеличилось до 150. Цифра не окончательная.
Ранее сообщалось, что оружие для теракта в "Крокус Сити Холле" находилось в тайнике. Боевиков этапируют в Москву.
После теракта преступники пытались скрыться на автомобиле. Они двинулись в сторону российско-украинской границы.
Однако в Брянской области задержали всех четверых террористов.
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