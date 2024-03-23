Разведка, предупреждения, реакция: произошел "обмен любезностями" по теракту на дипломатическом уровне

Посольство США в РФ предупредило об опасности атаки экстремистов в Москве в следующие 48 часов, сообщалось на сайте дипмиссии.

Предупреждение — от 7 марта.

Посольство отслеживает информацию о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, говорилось в начале марта. В том числе концертные залы.

Гражданам США рекомендовали избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов.

Посольство Великобритании в Москве обратило внимание на публикацию американских коллег. Английские дипломаты попросили своих граждан воздержаться от поездок в Россию, указывала Газета.Ru.

Предупредили Москву

США в марте получили сведения о подготовке теракта в Москве и поделились ими с Россией, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

По словам Уотсон, это побудило Государственный департамент Соединенных Штатов выпустить публичное предупреждение для американцев в РФ.

Она добавила, что правительство США также поделилось этими данными с властями России, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях, сообщает Газета.Ru.

На вопрос РБК о том, связан ли теракт в «Крокус Сити Холле» с предупреждением американской дипмиссии от 7 марта об угрозе терактов в Москве в посольстве сообщили — как правило, не комментируют вопросы, связанные с разведкой.

При этом правительство США поддерживает каналы связи с властями РФ для обмена важной информацией по вопросам безопасности.

Реакция

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что информационно-политическая среда увязала происшествие с деятельностью запрещенной ИГИЛ (организация запрещена в России) в своем Telegram-канале.

«Главное, чтобы американские власти не забыли, как их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл», с запрещенной террористической организацией ИГИЛ», — подчеркнула она.

Дело в том, что изначально ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ*), написало издание The New York Times. Впоследствии выяснилось, что это фейк. В X пользователи также публиковали скриншот заявления якобы от близкого к ИГИЛ агентства Amaq. Однако другие пользователи писали, что для сообщения мог использоваться шаблон, который террористы не применяют уже много лет, а в аккаунтах ИГИЛ такого сообщения не появлялось, указывает РБК.

По словам Захаровой, теперь достоверно известно о том, что террористы намеревались попасть на Украину, которая в течение 10 лет посредством Запада превращалась в центр распространения терроризма в Европе. До этого в ФСБ сообщили —террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. www.mid.ru

*организация запрещена в России.

Самолетные атаки на США

Президент РФ Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить его об угрозе, писал в 2019 году в своей новой книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби.

«За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана. Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку», — пишет бывший главный аналитиком ЦРУ по России.

Факт

Книга Джорджа Биби «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы» вышла из печати в США 3 сентября 2019 года.

По последним данным, в результате теракта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" погибли 150 человек.

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