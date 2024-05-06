Выяснилось, сколько потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках

В ходе продовольственных ярмарок жители и гости Барнаула купили продукции на сумму более 10 млн рублей, сообщает «Барнаул».

На территории города 4 мая прошли предпасхальные продовольственные ярмарки. Всего было задействовано 6 площадок.

На 19 торговых точках ярмарок осуществлялась продажа пасхальных куличей от пекарен и кондитерских цехов. Общая сумма выручки составила 510 тыс. рублей.

Также отмечается, что в результате анализа, удалось установить, что цены на ярмарках в среднем ниже на 22,6%, чем в торговых сетях, и на 25,75%, чем на рынках города.

Напомним, что следующая продовольственная ярмарка пройдет 18 мая.

Ранее сообщалось, что на продуктовых ярмарках барнаульцы потратили в три раза меньше денег, чем обычно.

Самое важное - в нашем Telegram-канале