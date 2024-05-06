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Недвижимость

Названы причины падения цен на вторичную недвижимость

За апрель текущего года цены на вторичное жилье в России в среднем снизились на 0,5-1,5%. Причины падения цен объяснила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Ольга Борисова, сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, рынок жилья в настоящее время перенасыщен предложениями новостроек, при этом строительство новых квартир продолжается.

Борисова также отметила, что высокая ключевая ставка ЦБ, которая удерживалась в течение длительного времени, стала еще одним фактором, повлиявшим на снижение цен на вторичное жилье. Она объяснила, что большинство льготных ипотечных программ стимулируют россиян покупать жилье в новостройках, поскольку ставки по ним примерно в полтора-два раза ниже, чем по кредитам на готовые квартиры.

Ранее стало известно, по каким условиям банки выдают базовую ипотеку жителям Алтая, и может ли она стать еще недоступнее.

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