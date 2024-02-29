В Сибири девочка выпала из окна восьмого этажа и выжила

О том, что пострадавшая жива, заявили очевидцы. На месте работает скорая помощь и полиция, сообщает "НГС".
Ранее сообщалось, что пропавшую "убитую" в Новосибирске девочку нашли в Подмосковье.
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В Новосибирске утром 29 февраля 13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа и выжила.
О том, что пострадавшая жива, заявили очевидцы. На месте работает скорая помощь и полиция, сообщает "НГС".
Ранее сообщалось, что пропавшую "убитую" в Новосибирске девочку нашли в Подмосковье.
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