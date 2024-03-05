6 марта
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Происшествия

В Санкт-Петербурге рухнул лифт из-за перегруза. Пострадал ребенок

Из-за перегруза в петербургских Шушарах лифт рухнул с восьмого этажа.

Лифт.
Лифт.
sgd22.ru

Утром в него зашли сразу 13 человек, люди набирались с верхних этажей и лифт не выдержал, сообщает SHOT.

В настоящее время пострадавших госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Предварительно сообщается, что лифт долетел до первого этажа, сильно дернулся и опустился еще на 30-40 см.

Лифт был в эксплуатации 10 лет, по нормативам в нем не должны находиться больше 8 человек. В представителями застройщика общаются правоохранители.

Ранее сообщалось, что барнаульский подросток заплевал весь лифт в самом культурном ЖК.

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