В культурной столице России столкнулись 12 автомобилей - пострадали 16 человек

В Санкт-Петебурге произошло массовое ДТП, в результате которого столкнулись 12 автомобилей. В аварии пострадали 16 человек. Об этом сообщает ТАСС .

По информации агентства, массовая авария произошла на Софийской улице у дома №52 во Фрунзенском районе 3 июня.

Пресс-служба ГУ МЧС города заявляет, что столкнулись 12 автомобилей и пострадали 16 человек.

Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области называют другие цифры. Они заявляют, что в ДТП попали шесть автомобилей и пострадали семь человек, в том числе двое детей 7 и 17 лет.

В пресс-службе прокуратуры города заявили, что причиной массовой аварии стал грузовик Iveco, который выехал на полосу встречного движения.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, а также от МЧС были предоставлены три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее страшное ДТП произошло в Нижегородской области 3 июня. В результате аварии погибли трое детей и трое взрослых.