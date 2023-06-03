4 июня
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Происшествия

В культурной столице России столкнулись 12 автомобилей - пострадали 16 человек

В Санкт-Петебурге произошло массовое ДТП, в результате которого столкнулись 12 автомобилей. В аварии пострадали 16 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Массовая авария в Санкт-Петербурге
Массовая авария в Санкт-Петербурге
Скриншот видео, официальный Telegram-канал Прокуратуры Санкт-Петербурга

По информации агентства, массовая авария произошла на Софийской улице у дома №52 во Фрунзенском районе 3 июня.

Пресс-служба ГУ МЧС города заявляет, что столкнулись 12 автомобилей и пострадали 16 человек.

Между тем в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области называют другие цифры. Они заявляют, что в ДТП попали шесть автомобилей и пострадали семь человек, в том числе двое детей 7 и 17 лет.

В пресс-службе прокуратуры города заявили, что причиной массовой аварии стал грузовик Iveco, который выехал на полосу встречного движения.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, а также от МЧС были предоставлены три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее страшное ДТП произошло в Нижегородской области 3 июня. В результате аварии погибли трое детей и трое взрослых.

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