Повозка с лошадью столкнулась с большегрузом на трассе Алтайского края

Сообщение о ДТП поступило в скорую помощь в 2 часа ночи. Фура столкнулась с повозкой, запряженной лошадью, в селе Шубенка.
На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи - одна из них реанимационная.
В результате аварии пострадал кучер повозки. С различными травмами в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в ЦГБ.
По предварительным данным, лошадь не пострадала. После столкновения с фурой она испуганно ускакала с места ДТП.
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