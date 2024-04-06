8 апреля
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Происшествия

В Казахстане экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев жестоко расправился с женой

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев жестоко расправился со своей женой во время ссоры в ресторане. Что об этом известно — разбор altapress.ru.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По версии следствия, Бишимбаев убил Салтанат Нукенову во время ссоры в ресторане. После этого он попросил своего брата, владельца заведения, удалить записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и ударил супругу кулаками по голову, от которых она упала на пол.



«Бишимбаев обхватил Нукенову за горло и стал душить, от чего последняя потеряла сознание и скончалась на месте», — заявила государственный обвинитель во время суда.

Побои

Отмечается, что побои были получены за 6-14 часов до смерти. Следствие подчеркнуло, что Бишимбаев избивал девушку на протяжении восьми часов.

Что говорит брат погибшей

Айтбек Амангельды — брат девушки рассказал, что в прошлом году сестра несколько раз пыталась уйти от мужа, однако каждый раз возвращалась.

Также она показывала брату фотографии синяков.

Экс-министр не признается в случившемся. По его словам, в тот день он три часа выслушивать обиды жены.

Версия супруга

Куандык Бишимбаев заявил, что Салтанат закрылась в туалете, а мужчина начал ломиться. Когда он зашел, то женщина кинулась на него и порвала рубашку. После чего супруг толкнул девушку, и она ударилась об стену. Кроме того, Бишамбаев пнул ее раза три-четыре по бедру, по ягодице и думал, что никакой жизненный орган не должен пострадать.

Проснувшись около 10 утра, мужчина увидел, что девушка спит рядом с ним. Также на ее лице был заметен большой синяк. Он стал будить Салтанат., однако она не просыпалась. Тогда Куандык позвонил ясновидящей, которая успокоила его и сказала, что Салтанат просто устала.

Удалить записи с камер он просил, чтобы не было «ненужной публичности».

После этого мужчина пытался разбудить жену еще пару раз, а в 18:30 он заметил, что лицо супруги похолодело. Только тогда он попросил брата вызвать скорую. Врачи констатировали смерть.

Знакомство

Бишимбаев и Нукенова познакомились в августе 2022 года. В декабре того же года они поженились, однако официально брак регистрировать не стали.

Ранее стало известно, во что превратилась жизнь близких подозреваемого в убийстве студенток АлтГТУ.

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