Что известно о знаменитом деле Политеховского маньяка — разбор altapress.ru

Лето 2000-ого года. Пять абитуриенток в период приемной кампании уехали подавать документы в университет, но так и не вернулись домой.
Обеспокоенные родители начали подавать заявления об исчезнованиях. Соединять все таинственные случаи полиция не торопилась, до конца августа все дела возбуждали только о похищениях.
После исчезновения пятой жертвы всех пропавших объединили в серию. Правоохранители осознали, что в городе орудует маньяк.
Позже в лесополосе обнаружили разрезанные на квадратики вещи последней из пропавших абитуриенток. А еще через месяц в Калманском районе нашли ее останки. Затем нашли тела и других абитуриенток.
Обстоятельства, при которых пропадали девушки, были очень схожими: абитуриентки, возраст от 16 до 17 лет, поступали в один и тот же вуз.
Следователи понимали, что убийца либо преподает, либо работает в университете. Он не брал своих жертв силой, а использовал хитрость — все они исчезли без единого следа.
Вскоре выяснилось, что возле университета неизвестный мужчина подходил к студенткам и предлагал решить все вопросы по поступлению, сдаче экзаменов и так далее.
В Барнаул прислали лучших московских следователей для поисков маньяка. В результате удалось составить психологический портрет преступника, который, казалось бы, продвинул дело.
Спустя некоторое время студентка сообщила в полицию, что видела на вещевом рынке мужчину. По ее словам, он подходил к ней у политеха и пытался приставать.
Правоохранители быстро нашли его и сразу же задержали по подозрению в совершении нескольких убийств.
Первый задержанный сначала все отрицал, но потом подписал чистосердечное. Он признался, что убивал по причине материальных трудностей и согласился показать, куда сбывал драгоценности убитых.
Во время расследования мужчина неожиданно покончил с собой. В деле появлялись странные не состыковки, которые доказывали невиновность мужчины.
По словам Романа Шаповала, замруководителя отдела криминалистики СУ СК, задержание подозреваемого вызывало большие сомнения.
Мужчина никак не был связан с политехом. Только один из его родственников обучался там, но подозреваемый ни разу не посещал его за время учебы.
Кроме того, у мужчины было алиби на момент смерти одной из жертв. В тот день он торговал обувью на рынке.
Следствие полагает, что нет. Роман Шаповал говорил, что похожие убийства происходили и за чертой города. Дело пришлось приостановить в связи со смертью подозреваемого.
Однако сейчас правоохранители продолжают поиски убийцы и составили определенный ДНК-профиль. Это привело к новому предполагаемому маньяку.
18 мая 2023 года задержали нового подозреваемого. К делу может быть причастен бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин.
На сайте Октябрьского районного суда Барнаула появилась информация о том, что Манишина (или его полного тезку) 18 мая заключили под стражу.
По неофициальной информации, его обвинили в 11 убийствах в Барнауле и 26 в одном из районов Алтайского края, где он раньше проживал.
В то же время другие наблюдатели указывают, что пока говорить о том, что задержали именно «политеховского» маньяка, преждевременно.