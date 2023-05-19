Что известно о знаменитом деле Политеховского маньяка — разбор altapress.ru

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Что произошло?

Лето 2000-ого года. Пять абитуриенток в период приемной кампании уехали подавать документы в университет, но так и не вернулись домой.

Обеспокоенные родители начали подавать заявления об исчезнованиях. Соединять все таинственные случаи полиция не торопилась, до конца августа все дела возбуждали только о похищениях.

После исчезновения пятой жертвы всех пропавших объединили в серию. Правоохранители осознали, что в городе орудует маньяк.

Позже в лесополосе обнаружили разрезанные на квадратики вещи последней из пропавших абитуриенток. А еще через месяц в Калманском районе нашли ее останки. Затем нашли тела и других абитуриенток.