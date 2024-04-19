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Происшествия

В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

В регионе произошло первое смертельное ДТП с участием мотоциклиста в 2024 году, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

В результате аварии погибли парень и 14-летняя девочка.

Молодой человек, управляя мотоциклом Racer ехал со стороны поселка Первомайское по направлению в село Староалейское. При обгоне он не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб.

В результате ДТП водитель скончался на месте аварии до приезда скорой медпомощи, несовершеннолетняя пассажирка 2010 года рождения скончалась в кабине скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае беспричинно стало больше ДТП в 2024 году.

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