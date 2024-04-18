ДТП произошло ночью 18 апреля. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 210740, допустил съезд с автодороги в кювет. Автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель 1998 года рождения и пассажир 2001 года рождения скончались до приезда скорой помощи. Еще одному пассажиру потребовалась медицинская помощь, оказана на месте. Он был госпитализирован в КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ».
По данному факту назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что на Змеиногорском тракте произошло ДТП с перевертышем.
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