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Происшествия

На алтайской трассе произошло ДТП. Есть погибшие

В настоящее время проводится проверка по факту аварии на трассе «Быканов Мост - Солоновка - Солонешное - граница с республикой Алтай», сообщает Госавтоинспекция края.

ДТП на алтайской трассе.
ДТП на алтайской трассе.
Госавтоинспекция Алтайского края

ДТП произошло ночью 18 апреля. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 210740, допустил съезд с автодороги в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель 1998 года рождения и пассажир 2001 года рождения скончались до приезда скорой помощи. Еще одному пассажиру потребовалась медицинская помощь, оказана на месте. Он был госпитализирован в КГБУЗ «Солонешенская ЦРБ».

По данному факту назначена проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на Змеиногорском тракте произошло ДТП с перевертышем.

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