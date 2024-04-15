Водитель сообщил инспекторам, что заметил на трассе автомобиль Daewoo Nexia, который двигался в направлении Барнаула. Очевидец предположил, что водитель пьян.
Автоинспекторы незамедлительно выехали в указанном направлении и остановили указанный автомобиль.
Как удалось установить сотрудникам, за рулем находился 39-летний житель Искитимского района. У него отсутствовали документы на право управления автомобилем и имелись признаки опьянения.
Водителю предложили пройти освидетельствование на месте, но он отказался. Сотрудники ДПС отстранили его от управления автомобилем.
По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения.
Правонарушителя доставили в мировой суд, где он за управление автомобилем в нетрезвом состоянии получил 10 суток административного ареста.
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