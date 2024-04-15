Днем 10 апреля на 96 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» к экипажу ДПС Черепановского отдела МВД обратился водитель. Мужчина сообщил, что заметил на дороге водителя, который, по всем признакам, казался нетрезвым, сообщает «КП Новосибирск».

Водитель сообщил инспекторам, что заметил на трассе автомобиль Daewoo Nexia, который двигался в направлении Барнаула. Очевидец предположил, что водитель пьян.

Автоинспекторы незамедлительно выехали в указанном направлении и остановили указанный автомобиль.

Как удалось установить сотрудникам, за рулем находился 39-летний житель Искитимского района. У него отсутствовали документы на право управления автомобилем и имелись признаки опьянения.

Водителю предложили пройти освидетельствование на месте, но он отказался. Сотрудники ДПС отстранили его от управления автомобилем.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения.

Правонарушителя доставили в мировой суд, где он за управление автомобилем в нетрезвом состоянии получил 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности смертельного ДТП на Чуйском тракте.

Самое важное - в нашем Telegram-канале