Барнаулец разбил лобовое стекло водителю автобуса

Инцидент произошел накануне вечером на остановке «Завод АТИ 59». Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидца, один из пассажиров решил сесть на переднее сидение рядом с водителем. Однако водитель попросил его пересесть в салон, но тот отказался.

Между мужчинами началась перепалка. Водитель остановился и заявил, что дальше он не поедет. Скандаливший пассажир вышел из автобуса и разбил лобовое стекло.

После этого водитель заставил выйти всех пассажиров из салона и остался стоять на месте, из-за чего на дороге возникла пробка.

Ранее сообщалось, что барнаулец попытался решить конфликт с женщиной перцовым баллончиком.

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