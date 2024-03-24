26 марта
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Происшествия

Стало известно, как жители Алтайского края чудом спаслись из «Крокус Сити Холла»

Трое жителей Рубцовска поехали в Москву на концерт любимой группы и чудом не стали жертвами трагедии, сообщает "Блогерша Рубцовск".

Теракт в "Крокусе".
Теракт в "Крокусе".
SHOT

Рубцовчане купили билеты на третий ряд. Вероятно, это и спасло их: услышав стрельбу, заложники спустились к сцене, запрыгнули на нее и убежали.

По их словам, были слышны крики и стрельба, автоматная очередь звучала без остановки.

От страха они даже забыли, как нашли путь на улицу. Выбежав из "Крокуса", не смогли найти такси и бежали по дороге около 20 минут.

Также земляки рассказали, что у них сгорели куртки.

Сейчас пережить случившуюся ситуацию им очень тяжело.

Ранее мы писали о главных событиях теракта в «Крокус Сити Холле».

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