Стало известно, как жители Алтайского края чудом спаслись из «Крокус Сити Холла»

Рубцовчане купили билеты на третий ряд. Вероятно, это и спасло их: услышав стрельбу, заложники спустились к сцене, запрыгнули на нее и убежали.
По их словам, были слышны крики и стрельба, автоматная очередь звучала без остановки.
От страха они даже забыли, как нашли путь на улицу. Выбежав из "Крокуса", не смогли найти такси и бежали по дороге около 20 минут.
Также земляки рассказали, что у них сгорели куртки.
Сейчас пережить случившуюся ситуацию им очень тяжело.
Ранее мы писали о главных событиях теракта в «Крокус Сити Холле».
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