Снежные барсы напали на баранов и коз на Алтае - это обрадовало ученых и огорчило фермеров

Хищники напали на скот днем в апреле в Кош-Агачском районе.
Специалисты из Сайлюгемского нацпарка специально приехали на место происшествия. Они выяснили, что на скот напала самка краснокнижного барса и трое котят. Предположительно, мама учила малышей охотиться.
Этот случай очень обрадовал ученых. То, что ирбисы перестали прятаться и стали выходить к людям, означает, что популяция снежных барсов растет.
Однако фермеры не разделили радость ученых - ведь большая часть скота погибла. Центр "Алтай ирбис" возместил ущерб и выплатил 135 тыс. рублей.