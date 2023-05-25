26 мая
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Происшествия

Снежные барсы напали на баранов и коз на Алтае - это обрадовало ученых и огорчило фермеров

На Алтае снежные барсы задавили 27 фермерских коз и баранов. Это стало хорошей новостью для ученых и плохой - для местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Снежный барс
Снежный барс
СС0

Хищники напали на скот днем в апреле в Кош-Агачском районе.

Специалисты из Сайлюгемского нацпарка специально приехали на место происшествия. Они выяснили, что на скот напала самка краснокнижного барса и трое котят. Предположительно, мама учила малышей охотиться.

Этот случай очень обрадовал ученых. То, что ирбисы перестали прятаться и стали выходить к людям, означает, что популяция снежных барсов растет.

Однако фермеры не разделили радость ученых - ведь большая часть скота погибла. Центр "Алтай ирбис" возместил ущерб и выплатил 135 тыс. рублей.

Ранее разъяренный медведь разорвал сбивший его автомобиль.

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