Маленького медвежонка со сломанной лапой спасли на Алтае

Сотрудники Минприроды Алтайского края спасли маленького медвежонка со сломанной лапой. Его доставили в Алтайский биосферный заповедник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Медвежонка обнаружили в Чарышском районе 19 мая. У него оказалась повреждена лапа, и он не мог самостоятельно передвигаться. Малыш был один, родителей поблизости не оказалось.

Охотинспекторы забрали медвежонка с собой в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Малыш быстро пошел на поправку. Уже скоро он смог ходить и даже безобразничать.

Специалисты установили, что медвежонку всего 1-2 месяца, и выжить в природе самостоятельно он не сможет. Малыш сможет выйти в дикую природу в более взрослом возрасте.

Медвежонка доставили в Алтайский биосферный заповедник, расположенный на берегу озера Телецкое, 20 мая. Накануне там возобновил работу приют медвежат-сирот. Косолапый будет набираться сил, чтобы к осени начать самостоятельную жизнь в природной среде.

"Дорога у медвежонка была долгой. При погрузке на катер медвежонка очень заинтересовали коровы, которые также учуяли его и нарезали круги вокруг нас", - рассказывает Игорь Калмыков.

Ранее спасатели сняли с дерева медвежонка, который прятался на ветке на протяжении двух дней на территории турбазы вблизи села Артыбаш (Республика Алтай).