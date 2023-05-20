Более 2,2 тыс. жителей Алтайского края пострадали от укуса клеща с начала сезона активности

С начала сезона активности клещей от их укуса пострадали 2290 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Барнауле с 30 марта от укуса пострадали 749 человек, в том числе 142 ребенка. Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин.

Среди пострадавших выявили 85 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 17 детей до 14 лет.

Кроме того, зарегистрировали 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребенка, а также 6 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании выяснили, что 18,6% клещей, снятых с лиц, имеют возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а 9,5% — вирус клещевого энцефалита.

Ранее в России открыли новые виды опасных клещей, которые переносят чуму и лихорадку.