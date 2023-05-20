21 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Более 2,2 тыс. жителей Алтайского края пострадали от укуса клеща с начала сезона активности

С начала сезона активности клещей от их укуса пострадали 2290 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Клещ.
Клещ.
Фото Александра Ощепкова

В Барнауле с 30 марта от укуса пострадали 749 человек, в том числе 142 ребенка. Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин.

Среди пострадавших выявили 85 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 17 детей до 14 лет.

Кроме того, зарегистрировали 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребенка, а также 6 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании выяснили, что 18,6% клещей, снятых с лиц, имеют возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а 9,5% — вирус клещевого энцефалита.

Ранее в России открыли новые виды опасных клещей, которые переносят чуму и лихорадку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость