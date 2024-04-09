10 апреля
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Происшествия

Россиянин на кассе супермаркета предъявил гранату вместо карты

Москвич вместо скидочной карты достал на кассе гранату, сообщает Lenta.ru.

Граната.
Граната.
СС0

Так мужчина хотел получить скидку на лимонад и водку, которые оплачивал на кассе. Сотрудница отказалась дать ему карту магазина, тогда москвич достал из рюкзака гранату и положил ее на прилавок.

Сотруднице пришлось пробить покупки по скидке. Владелец гранаты перед выходом заверил кассира, что она ненастоящая. Женщина вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину через час. Выяснилось, что ранее он был судим за наркотики.

Ранее сибиряк решил похвастаться перед женщиной и взорвал гранату.

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