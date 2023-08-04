Мужчина подкинул водителю элитной иномарки гранату после ссоры

Все произошло около 20:10 вечера. В полицию обратились очевидцы с сообщениями о хлопке.
Предварительно стало известно, что неизвестный угрожал мужчине за рулем "Ягуара" предметом, напоминающим пистолет.
Неизвестный кинул страйкбольную гранату в автомобиль.
ENews112
Затем злоумышленник и вовсе бросил в машину, предположительно, страйкбольную гранату и убежал.
Пострадавших после инцидента не оказалось. Полиция разыскивает нарушителя.
Ранее россиянин у заправки угрожал взорвать гранату, требуя губернатора для встречи.