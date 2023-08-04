4 августа
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Происшествия

Мужчина подкинул водителю элитной иномарки гранату после ссоры

Неизвестный мужчина в Москва-сити угрожал водителю после конфликта 3 августа, сообщает ТАСС.

Неизвестный кинул страйкбольную гранату в автомобиль.
Неизвестный кинул страйкбольную гранату в автомобиль.
ENews112

Все произошло около 20:10 вечера. В полицию обратились очевидцы с сообщениями о хлопке.

Предварительно стало известно, что неизвестный угрожал мужчине за рулем "Ягуара" предметом, напоминающим пистолет.

Неизвестный кинул страйкбольную гранату в автомобиль.
Неизвестный кинул страйкбольную гранату в автомобиль.
ENews112

Затем злоумышленник и вовсе бросил в машину, предположительно, страйкбольную гранату и убежал.

Пострадавших после инцидента не оказалось. Полиция разыскивает нарушителя.

Ранее россиянин у заправки угрожал взорвать гранату, требуя губернатора для встречи.

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