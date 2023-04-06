10 апреля
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Происшествия

Пенсионерка из алтайского села заплатит штраф за продажу самогона

В Романовском районе женщина продавала самогон, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Женщина рассказала, что она не занимается созданием и продажей самогона. По ее словам, односельчанка слезно выпрашивала у нее алкоголь и жаловалась на плохое самочувствие.

Пенсионерка пожалела женщину и за 200 рублей налила ей поллитра самогона. Напиток она приготовила ранее для расчета с наемными рабочими.

В судебном заседании жительница села вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей штраф в размере 15 тыс. рублей.

Ранее на Алтае ревнивая жена оскорбила любовницу мужа и заплатила штраф.

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