Пациент выдавил глаза женщине в барнаульской психиатрической больнице

В барнаульской психиатрической больнице буйный пациент выдавил глаза женщине, проходившей лечение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

С соответствующим иском в Индустриальный районный суд Барнаула обратился сын и опекун пострадавшей.

Согласно заявлению, 28 июля 2021 года в КГБУЗ «АККПБ им. Эрдмана Ю.К.» пациент выдавил глаза матери истца. Она лишилась зрения.

«Травмирование родной матери, причинение тяжкого вреда ее здоровью явилось причиной нравственных и физических страданий ее родных», — сообщили в ведомстве.

Сын пострадавшей потребовал о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал в пользу каждого истца по 100 тыс. рублей. Судом апелляционной инстанции изменил сумму до 300 тыс. рублей.

Ранее наркоман толкнул женщину под маршрутку в Омске.