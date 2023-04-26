Подростки из Алтайского края фасовали наркотики на российском острове

Задержанные работали на онлайн-магазин в теневом сегменте интернета. Правоохранители изъяли у сбытчиков почти 550 грамм синтетических наркотиков.
Всего в группе было пять участников с четким распределением обязанностей.
Трое прибыли на Сахалин из Алтайского края, причем двое из них несовершеннолетние. Они же занимались фасовкой «синтетики» на съемной квартире.
Помимо распространителей, сотрудники отрядов быстрого реагирования и особого назначения задержали потребителя наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В отношении четырех фигурантов возбудили сразу несколько уголовных дел. Двоих из них заключили под стражу. Еще двоих взяли под подписку о невыезде.
Ранее стало известно, что 16-летнего подростка осудят за сбыт наркотиков в Барнауле.