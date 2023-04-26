28 апреля
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Происшествия

Во время операции умер актер сериалов «Реальные пацаны» и «Ольга»

Актер Василий Масалитин умер в одном из столичных клиник. Ему было 32 года.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Происшествие случилось еще зимой, но только сейчас обстоятельства произошедшего получили широкую огласку, пишет REGNUM. Дело в том, что сотрудники Следкома начали проверку по факту случившегося.

Актеру проводили операцию на ноге — ввели наркоз. После этого мужчина скончался, не приходя в сознание. Правоохранители не исключают, что к гибели звездного пациента могли привести действия медиков, сообщает gazeta.ru.

Фильмография

Василий Масалитин снимался в сериалах «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Ольга» и многих других.

Ранее умер 30-летний актер из сериала «Универ» Сергей Корсик. На его кремации присутствовали сестра и друг. Последние четыре месяца он лечился в московской клинике от двусторонней пневмонии с подозрением на туберкулез.

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