9 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле снесли очередной аварийный дом

В Барнауле снесли многоквартирный дом по адресу: ул. Антона Петрова, 105. Об этом сообщает администрация города.

Снос аварийного жилья по адресу ул. Антона Петрова, 105.
Снос аварийного жилья по адресу ул. Антона Петрова, 105.
Администрация Барнаула

Дом был введен в эксплуатацию в 1959 году, а в 2014 году его признали аварийным.

Жителей этого дома расселили в рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы.

В 2023 году в Железнодорожном районе было снесено 20 аварийных многоквартирных домов. В 2024 году работа по сносу аварийных домов и переселению жителей района продолжается.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мэрия изымает еще шесть аварийных домов вместе с землей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Лекция «Не только Джоконда»
Что будет на фестивале «Гаражка»
Отправляемся наблюдать Солнце и Луну
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость